Chollywood pide unión familiar

A unas horas del nacimiento de niño Jesús, las populares figuras del espectáculo y la música abren su corazón en diario Karibeña en esta fecha tan importante. Detrás de bambalinas se muestran tan humanos como cualquiera, llenos de emociones, algunos lejos de su país, su tierra y la familia. Hoy más que nunca reafirman su fe en el amor y la unión con los suyos, pues al fin de cuentas eso es lo más importante. ¡Feliz Navidad!

*Dantes Cardosa: “No había que comer en Cuba”

El cantante de Los 5 de Oro comenta que sus Noches Buenas ahora son diferentes porque tiene que compartir en la mesa de su hogar, a diferencia de su niñez en Cuba.

“El 24 no se hace concierto. Mi señora madre cocinará, comeremos chanchito como lo hacen en Cuba, con arroz con gris. Es muy delicioso… Como todo el mundo sabe, en Cuba no hay muchas cosas por hacer por la dificultad que tiene el país. Hubo un periodo donde no había nada, no había qué comer, pero compartimos lo que había, como un huevo frito con arroz o platanito. Gracias a Dios se fue arreglando todo con el trabajo, pero siempre hubo unión familiar… No importa lo material. Hay que ser humildes y las cosas buenas solas llegarán”.

Morelia García: “Mi primera Navidad sin mi familia”

Esta será una noche buena totalmente distinta para la conductora de Fiesta Karibeña, pues no podrá viajar a su natal Iquitos. “Es el primer año que la paso en Lima porque no voy a poder ver a mi familia por temas de trabajo no voy a poder. Realmente me siento triste porque creo que la Navidad más que dar regalos, es estar todos unidos, compartir el panetón, en este caso nosotros no comemos ni chancho, ni pavo, a mi mamá le gusta hacer su pescado asado en hojas de plátano, dice que es uno de los rituales para que te vaya bien”.

Jhon Kelvin: “Me gusta celebrar con mi familia”

“Este va ser el primer año en el que voy a trabajar el 25. Me gusta celebrar con mi familia, me turno cada año, a veces nos vamos a la casa de mi mamá, este año la pasaremos en mi casa. Lo importante de Navidad no es dar lo que te sobra, se trata de dar lo que en realidad sientes, dar tu verdadero amor, tu cariño, hacerlo de corazón, no lo hagas porque simplemente te da pena. Mi familia hace muchos años hacemos chocolatada para más de cien niños, y siempre lo hago discreto”, dijo el cantante de Los 5 de Oro.

Fresialinda: “No sabía que existía la Navidad”

“De niña nunca me di cuenta cuando era Navidad, para nosotros era un día normal en el pueblo. Yo soy del distrito de Santa Jara, en Tacna, y ahí no se celebraba, quizás porque todos éramos de recursos muy bajos, no había regalos, ni chocolate, ni cena especial”, comenta la intérprete de ‘No me caso’ que pasará Navidad en Tacna junto a su familia y este año pedirá como deseo tener buena salud, en especial para su mamá quien ya está con los “achaques de la edad”.

‘Pucca’ perdió a su papito

La comediante Susan Cristan, más conocida como ‘Pucca’, se mostró apenada al contar que su papá falleció, es por ello que esta Navidad será bastante nostálgica. “Mi papá falleció este año, será una noche triste, pero vamos con fuerza y fe. Eso es lo que más fuerte, pero tenemos que estar tranquilos y pasarla bien, que él sienta que todos sus hijos estamos unidos”, indicó la presentadora de ‘Rápidos y furiosos’ que pidió “unión familiar. “Si tienen sus papitos vayan a verlos, no importa lo que cueste porque un día puede no estar y te vas a arrepentir”, aseveró.

Víctor Yaipén: “La familia es el soporte de todo”

Uno de los vocalistas de Orquesta Candela, Víctor Yaipén, comentó que en estas épocas de unión familiar, recuerdan mucho a su madre, quien partió al cielo hace diez años. “Definitivamente extrañamos la presencia de mi madre, es triste, pero siempre damos gracias a Dios porque tenemos a mi padre”, comentó el cantante. Además, enviaron un emotivo mensaje a todos sus seguidores: “Algo que siempre tenemos presente es la familia, donde vayas la familia es el soporte de todo. Es por eso, que yo les digo que disfruten esta Navidad en compañía de las personas que más aman, que los quieren y que los apoyan porque buscan lo mejor para uno”, acotó el músico.

Maricarmen pide mejor educación

La cantante y actriz, Maricarmen Marín, se mostró alarmada por la niñez, pues muchos pequeños no reciben una buena educación ni cuidado de los padres. “Mi deseo de navidad fue que los niños tengan la mejor educación del mundo y padres responsables para que el mundo en el que vivimos sea mejor”, indicó la popular ‘Dulce Princesita’. Asimismo, la intérprete de ‘Por qué te fuiste’ recomendó a sus seguidores de siempre decir “te quiero” a nuestros seres queridos porque lo material se va y lo que queda en nuestros corazones es el tiempo que compartimos juntos.

Arturo Álvarez: “No te quedes ‘Chihúan’ por los regalos”

El humorista Arturo Álvarez, pidió que en Navidad haya unión familiar y recomendó a sus seguidores no dejarse llevar por el consumismo, pues lo más importante es compartir y no los regalos. “Hay que tener cuidado con el consumismo porque si gastas toda tu plata vas a estar con el mismo pantalón y la misma corbata, vas a quedar ‘Chihúan’. Más que abrir regalos hay que abrir corazones”, indicó el integrante de ‘Los exitosos del humor’. Asimismo, contó que su deseo de Navidad es que haya mucha paz. “Yo deseo que haya paz entre todos nuestros seres queridos y en todo el mundo. También alegría, armonía y felicidad”, precisó.