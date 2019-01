Chorrillos: Parásito “comecerebro” ataca a niña en piscina

Que miedo. La pequeña Gabriela Redhead, con 10 años, se encuentra internada de gravedad tras haber sido infectada por una meningoencefalitis, más conocida como la ameba ‘comecerebros’. Según denunciaron sus padres, la menor adquirió el mal, tras haberse bañado en una piscina, durante una fiesta infantil realizada el pasado 16 de diciembre en el Centro Cultural Deportivo Lima, de Chorrillos

Costoso tratamiento

Según el padre quién en todo momento se encuentra al lado de la pequeña Gabriela, los médicos le han dado una semana de vida a su hija. Por su parte el médico infectólogo Juan Villegas, señaló que estas amebas aparecen en las piscinas que no cumplen con las normas de salubridad y que el tratamiento es extremadamente costoso. El especialista resaltó que estas infecciones tienen un alto grado de mortalidad (98%). “De cada 100 casos, solo sobreviven 1 o 2”, sostuvo Villegas.

Piscina es un peligro

Augusto Miyashiro, alcalde de Chorrillos, informó que la comuna recibió una notificación de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) que recomendaba la clausura temporal de las piscinas “por no contar con la aprobación de proyectos de piscina de la DIRIS”. Precisó que en el documento revela que existen cerca de 18 observaciones que califican a la piscina como no apta para el público. “Dentro de ellas está la del suministro del agua porque estas son extraídas de un pozo. Asimismo, el reboce de las conexiones al desagüe no cumple con la norma”, alcalde.

Agua subterránea

Por su parte, Julio Sánchez, representante legal del Centro Cultural Deportivo Lima, aclaró que el establecimiento utiliza agua subterránea que es tratada e inclusive ha sido sometida a exámenes de laboratorio. “Nosotros utilizamos un agua tratada. Inclusive hacemos exámenes de laboratorios. El cuerpo [microorganismo] que ha ingresado al cuerpo de la niña, hipotéticamente hablando, es un elemento que se encuentra en un agua empozada, y en una piscina el agua jamás es empozada. El agua recircula”, precisó.

¿Qué son las amebas?

Se trata de un extraño parásito que, según los médicos, pueden incubar en aguas contaminadas o piscinas sin recirculación. En octubre del año 2017, autoridades reportaron hasta cuatro menores fallecidos en tres meses tras contraer amebas de vida libre que ingresan por la nariz y viajan hasta el cerebro, ocasionando daños en el tejido. De ahí su sobrenombre: ameba ‘come cerebros’. Especialistas instaron a la calma, pero recomendaron estar atentos a la higiene de los ambientes acuáticos que se utilizan para bañarse.

El dato

Familiares y amigos de la familia pidieron ayuda al gobierno y a las personas de buen corazón para apoyar a Gabriela, comuníquese con el número 929 956 643.