Fotos: Carlos Guerrero

Los rumores de un posible romance entre la actriz de ‘Ven, baila quinceañera’, Mayra Goñi, y el integrante de ‘Esto es guerra’, Fabio Agostini, quedaron completamente descartados. Aunque en las redes sociales parecía que eran muy buenos amigos, parece que en la vida real cada uno camina por su lado.

Karibeña los encontró el concierto de la cantante Karol G, que se realizó el viernes en la discoteca Vocé Sur, y ambos ingresaron por separado. Mayra, quien hace unos días grito que está ‘Sola y soltera’ como el título de la canción que lanzó en YouTube, llegó en compañía de unas amigas para disfrutar del concierto y ni rastros del español pese a que en las redes sus miles de seguidores ya los ven como la nueva pareja de moda.

Mientras tanto, Fabio arribó al local en compañía de su hermano Bruno y una misteriosa amiga a quien no dejaba de prodigarle caricias y efusivos besos. Si se vio con la popular figura de América Televisión y novel cantante en el local, eso no se sabe pero lo cierto es que Agostini se retiró de lo más feliz en la madrugada con su compañía de turno y para demostrar que es un hombre sin ataduras no dudó en darle un beso a su nueva amiguita para nuestro lente. ¡Provecho matador!.

Con este ampay de Karibeña queda más que descartado que entre Mayra y Fabio no hay ninguna relación sentimental. Y de eso el español está empeñado, sin duda, en demostrarlo a todos los vientos.(K.C)