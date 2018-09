Chotea boda por tv

El español Antonio Pavón comentó que por el momento no tiene pensado entablar una relación sentimental con alguna mujer porque se encuentra enfocado en las terapias de su hijo ‘Antoñito’ y que si en algún momento llega a casarse, la ceremonia la hará en privado y no “televisada” porque le parece una “payasada”.

-¿Sigues soltero?

Estoy contento, mi amor es mi hijo y lo que más extraño es mi familia.

-Prefieres vivir tu soltería.

Hay prioridades en la vida y hay que marcársela, cuando Antoñito se recupere completamente, yo estoy deseando volver a tener una pareja, ser papá, volver a tener un hogar.

-¿Te gustaría casarte?

Es algo que debe fluir, casarse no es fundamental, casarse en televisión es una payasada. Creo que casarse, cuando alguien desea casarse, es algo mágico, que el corazón te lo pide.

-¿Cuando encuentres a la indicada no harás una boda televisada?

No, me gustaría casarme a la orilla del mar y vestido de blanco.

-Tu comentario sacará ronchas a muchas personas, como a Micheille Soifer.

Micheille ha hecho toda su carrera televisiva, ella tiene un concepto y yo otro, si ella quiere hacerlo así yo le doy mi bendición.

-De otro lado, ¿te han propuesto regresar a un reality de competencia?

He recibido algunas propuestas, pero lo descarto. La verdad no estoy preparado, creo que los chicos están preparados físicamente, no me veo como combatiente, me veo más conduciendo o co-conduciendo un programa.