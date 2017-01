Chris Soifer tilda de “patán” a Gino Assereto y Jazmín salió al frente a defenderlo

La menor de las Soifer, Chris, salió al frente a defender a su hermana Micheille, quien recibió diversas críticas de parte de Gino Assereto, quien manifestó en un medio de televisión que la cantante habló mal de Jazmín en el tiempo que ella se encontraba gestando.

Esto no le gustó nadita a Chris y tildó de “patán” a Gino por hablar mal de su hermana. “Ya sea Gino o cualquier hombre que habla de una mujer es un cobarde y un patán. Si Jazmín tiene un problema con Michelle, que hablen lo que sea porque son mujeres, pero que se meta un hombre, no es de caballeros”, puntualizó.

Ante esta situación, Jazmín sacó las garras por su esposo y le mandó este detonante mensaje a Chris. Definitivamente Michelle debe haber mandado a su hermana a que la defienda. Me lo imagino, es lo más normal. “Todo lo que pueda salir de la boca de Chris Soifer yo creo que a Gino no le va a interesar mucho. Sabemos la clase de mujer que es, la clase de persona que es. Una chica que relata una historia de terror donde afirma que le golpeaban la cabeza, la arañan, la muerden, etc (…) y luego al día siguiente sale el médico legista a desmentirla, porque eso es lo que es, una mentirosa, yo creo que a Gino no le debe importar las palabras de esta chica”, puntualizó.

