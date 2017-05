Christian Domínguez a Karla Tarazona: “Todo lo que hace es por dinero”

El cantante Christian Domínguez, salió al frente para hablar fuerte y claro sobre la aparición de Karla Tarazona en el “Reventonazo de la Chola”, indicando que si la madre de su hijo se sentó ahí a hablar mal de él fue por plata.

“Todo lo que se estaba hablando el día de ayer ha sido por dinero. Y no solo eso, y ustedes se pueden dar cuenta”, señaló Christian para el “Trome”.

Por último, desmintió a su ex pareja. “Todo lo que ha salido el día de hoy (ayer) es totalmente falso. A mí me pueden decir todos los adjetivos posibles y no voy a responder porque cuando mi hijo sea más grande él se va dar cuenta que su padre nunca le puso a su madre adjetivos”, acotó.