Christian Domínguez jura que no lo vetaron

Luego de los fuertes rumores que aseguran que Christian Domínguez y su pareja Isabel Acevedo estarían vetados de América Televisión, el cantante negó dichas especulaciones y aseguró que sigue firme en el canal de Pachacamac.

“Esas son especulaciones, no sé por qué han dicho eso, a mí no me pueden sacar porque soy artista del canal, trabajo en el canal(En Colorina). Me dijeron que eso era falso y si no fui hoy es porque tenía presentaciones pactadas desde hace un buen tiempo atrás. ¿Si lo de mi lesión es mentira? No nada que ver”, declaró a ‘Cuéntamelo todo’. Sin embargo, fuentes confiables aseguran que sólo terminará de grabar la telenovela de Del Barrio Producciones para ser expectorado definitivamente y no aparecerá en ningún otro programa.