Christian Domínguez: “No cantaría a lado de Leonard León”

El cantante Christian Domínguez descartó rotundamente cantar a lado de Leonard León, quien hace unos días sentenció que no tendría ningún problema estar en un mismo escenario con Domínguez. Según, el participante de “El gran show” no desea generar morbo mediático.

“No haría eso, me parece que sería una provocación para Karla. Se podría tomar de la peor manera, daría mucho qué hablar, que fue por maldad y tantas cosas. Yo no estoy para juegos, ni soy payaso de nadie”, sentenció para “América Noticias”.

Por otro lado, indicó que no le incomodó ver a su ex pareja, Karla junto a Leonard León festejando los cumpleaños de sus hijos. “Me parece correcto, respeto su decisión, pero no tengo más comentarios sobre eso”, finalizó.