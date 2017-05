Christian Domínguez: “Nunca he jugado con las mujeres… Yo siempre las respeto”

El cantante Christian Domínguez salió una vez más a aclarar que nunca le fue infiel a ninguna de sus ex parejas. Indicó que él siempre ha respetado sus relaciones y que estaba cansado de las indirectas de la prensa.

“Sí dije que era mujeriego, pero porque me gustan las mujeres, porque jamás he jugado con ellas, siempre las he respetado. Mis compañeras de trabajo pueden dar cuenta que siempre he sido muy correcto”, sentenció el cantante para el Trome.

Pero todo no quedó ahí, pues aclaró el último enfrentamiento que tuvo con el popular “Metiche”. “Mira, ese día me paré para declararle a Santi (Lesmes), pero luego apareció (Villavicencio) para hacer más de lo mismo (su show) y lo logró, porque su programa me dedicó más de una hora. La verdad, estoy harto de que se siga con el mismo tema”, sentenció.