VÍDEO | Christian Domínguez se enfrenta a Mario Hart por ‘Chabelita’

Por el honor. Christian Dominguez no dudó en retar a Mario Hart al ver que su enamorada, Isabel Acevedo, perdió contra Korina Rivadeneira.

Luego de su ingreso a ‘Combate’, Isabel Acevedo, ha recibido varios comentarios positivos, pues la bailarina tendría condiciones para ganar las competencias, pero es en uno de los juegos del reality que se enfrentó a Korina y perdió por no cumplir con una de las normas del juego.

Al ver esto, el cumbiambero no se quedó tranquilo y retó a Mario Hart alegando que ellos pueden definir el punto. “La intención es lo que cuenta…pero si no, lo podemos resolver las parejas no hay problema”, afirmó Domínguez desatando un revuelo en el set.

Al parecer, Christian Domínguez está muy enamorado y acompaña a su enamorada en su nueva etapa de combatiente e incluso se atreve a retar para defender el honor de su pareja. Puro amor.

Minuto: 1:15