Christian Domínguez sobre Leonard y Karla: “No hablo de gente que no me importa”

Una vez más, Christian Domínguez salió al frente para aclarar que no la importa el supuesto amiste entre Leonard León y Karla Tarazona. El cumbiambero acotó que mantiene una relación de padre con su ex pareja.

“Es que yo no hablo de gente que no me importa, que no suman en mi vida. Estoy tranquilo, trabajando y tratando de salir adelante”, señaló el cantante.

Por otro lado, cuando le preguntaron sobre la una posible relación sentimental entre Karla y un empresario de Gamarra, el cantante acotó lo siguiente: “Que puedo decir, no tengo vela en ese entierro, si desean saber algo, pregúntenle mejor a ellos y salen de dudas”, finalizó.