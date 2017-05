Christian Domínguez: “Yo le di una familia a Karla”

Indignado, así se mostró Christian Domínguez, luego que Karla Tarazona comentara que Leonard León era mejor padre que el participante de ‘El gran show’. “Que se me diga infiel lo puedo sostener porque sé cómo fueron las cosas, pero que me venga y me tilde de mal padre, eso no se lo voy a permitir ni de ella ni de nadie … Mis padres la aceptaron con sus hijos como si fueras sus nietos y mis hermanos, sus tíos. Siempre fui y seré un padre responsable, jamás hice una distinción cuando estuve a su lado y al lado de los bebés… Yo puse el pecho y le di una familia, cosa que no tenía”, sentenció el cumbiambero, quien dijo que contará su verdad sobre la separación con la madre de su hijo si es que ella continúa hablando de él.