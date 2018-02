Christian Meier contra pegalones

El actor Christian Meier salió en defensa de las mujeres peruanas y comentó que debería de existir “penas implacables y no apelables” con los diferentes casos de feminicidio y violencia que se vive en nuestro país. Él considera que el tema de Arlette Contreras no se manejó correctamente y exige mano dura por parte de las autoridades.

“¿Qué opino de caso de Arlette? Yo quiero que se apele y se revierta. Me parece que debería ser más severo con toda esta gente que agrede a las mujeres, me parece increíble las marchas (‘Ni una menos’), pero ceo que en general en el Perú hay cosas que hacer. Creo que debería discutirse las penas, que debería ser implacable y no apelables”, sostuvo Meier, que presentó su nuevo perfume para mujer ‘Vibranza’.

Christian también comentó que “estamos en un país donde nadie sabe lo que está pisando” respecto a los últimos acontecimientos políticos y espera “que las cosas se normalicen”.

Solo amigos

A sus 47 años, Meier asegura tener su corazoncito “muy bien y contento” y restó importancia que lo hayan vinculado sentimentalmente con la actriz Bárbara Mori. “Sí leí (las especulaciones) y ella también. ¿Si lo tomo como broma? Lo tomo como cualquier cosa”, dijo.

El actor también comentó que por el momento no volverá a participar en novelas y en el ambiente musical porque desea enfocarse en “seguir actuando en el cine y en el futuro dirigiré o produciré”. “Mañana viajo a Colombia para hacer la serie ‘El general’ para Fox, luego grabaré una película en República Dominicana, iré a Chile, hay muchas cosas”, indicó. (D. Bautista)