Christian Meier: “Mi hijo tiene que pagar piso como actor”

El guapo y reconocido actor, Christian Meier conversó con la conductora de En Boca de Todos, Tula Rodriguez y habló sobre la carrera actoral de su hijo mayor, Stefano. “Me sorprendió que mi hijo decidiera ser actor”, comentó el famoso actor.

“El último año veníamos buscando una escuela de música y de un minuto al otro me dijo:papá ya no quiero estudiar eso, quiero ser actor”, explicó Meier. Además dijo que le sorprendió porque era una decisión que no se la esperaba, pero que lo apoyó y apoyará.“Nunca me lo había mencionado, pero lo apoyé”, comentó.

Así también mencionó que su hijo, como todos los actores, debe pasar por todos los procesos en el mundo de la actuación. “Le toca pagar piso, le toca empezar como empezamos todos. Yo empecé siendo mesero y él ahora, pues vende zapatos en una zapatería”, dijo.

“El Zorro”, también conversó sobre su nueva fragancia femenina y parte de su infancia. Tula, quién se vio muy emocionada con la entrevista, mencionó sus inicios en la actuación con Christian Meier. “Tú fuiste mi primera vez”, le dijo al guapo actor. En jugueteos culminó la entrevista.

