Christian no demandará a Karla Tarazona

Luego de haber deslizado una posible demanda contra la madre de su hijo, Christian Domínguez dejó de lado las discusiones con Karla Tarazona y levantó la bandera blanca de la paz.

-¿Te molesta que Karla haya estado con Leonard en un programa de tv?

Eso se va a manejar personalmente, si lo expones es comidillas de todos, se va manejar de manera personal así de simple.

-¿Sigues pensando en demandarla?

Yo en su momento estuve ofuscado, reaccioné porque dijo algo, pero en su momento ya se disculpó y para mi es suficiente, no tengo porque alargar más el tema y alargar más las noticias.

–¿Has pensado alejarte de las redes sociales?

Ahora a raíz de lo que ha pasado (retuitear un post donde dice que Karla se embarazó para amarrarlo) tengo que tener mayor cuidado, pero voy a mantener mi cuenta de twitter.

“CHRISTIAN FUE DESATINADO”

Por su parte Karla Tarazona se volvió a presentar en ‘El Reventonazo de la chola’ para aclarar a Christian Domínguez sobre sus declaraciones, las que él aduce lo dejó como un mal padre.

“Siempre he dicho que Christian es una persona responsable, nunca a mi hijo y a mis hijos les ha hecho faltar algo. Él no tuvo criterio para hacer algunas cosas, sí, que fue desatinado, sí (…) yo en ningún momento he dicho que es un buen o mal padre”, comentó la exmodelo.