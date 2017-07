Christian no responde a Walter Yaipén

Luego que su exjefe Walter Yaipén dijera que eran ciertos los rumores que su­bía mujeres al bus de Hermanos Yai­pén cuado iban de giras a provincias, Christian Domínguez prefirió no responder y solo negar tal afirmación. “De Walter Yaipén no tengo absolutamente nada que opinar. No tengo nada que res­ponder en Tv. de un tema que no tiene nada que ver con mi trabajo. No cometería esa bajeza (de subir chicas al bus)”, dijo escuetamente Domínguez, que se ha ganado la fama de infiel en Chollywood.

De otro lado, dijo que su viaje a Cancún con su nueva pareja, la licenciada Isabel Acevedo, fue para tomarse unas vacaciones y no para comprometerse como se viene especulando. “No. No está en mis planes casarme, por lo menos, si Dios quiere, en unos ocho o diez años”, declaró Domínguez.