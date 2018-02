Christian Thornton sufrió infarto

El actor Christian Thornton reveló que en diciembre del 2011 sufrió un infartó mientras iba manejando, felizmente estaba acompañado de su hijo, quien lo ayudo a ir a la clínica más cercana. “Paro en el semáforo pongo neutro que no es mi costumbre, miro a mi hijo y siento un dolor en el pecho y me fui, me pego al timón y ahí me quede, eso es lo único que recuerdo de mi infarto”, relató.

Thornton contó que lo operaron rápidamente para salvarle la vida y que hasta el día de hoy siente “miedo” de irse a dormir y no despertar. “Es porque tienes hijos, esposa, la familia es complicado y cuando escucho como mi amigo Daniel Peredo le dio un infarto y se fue, digo: ‘gracias Dios mío’”, indicó.