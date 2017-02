Christian y su bailarina adelantan San Valentín

Hace un par de días Karla Tarazona, ex pareja de Christian Dominguez, confirmó que está decepcionada del can­tante porque le sacó la vuelta con la baila­rina Isabel Acevedo, a quien legalizó como su actual enamorada. Sin embargo las confesio­nes de la actriz cómica le importaron poco al cumbiambero, y es que el último miércoles fue captado en apapachos con ‘Chavelita’ en el Aeropuerto Internacio­nal Jorge Chávez.

La parejita, que anda para arriba y para aba­jo, fue interceptada por la prensa de espectácu­los, pero ninguno habló de su viaje ni mucho menos se refirió a las declaraciones que dio Karlita en el programa ‘Cuéntamelo todo’.

Isabel y Christian alistaron sus maletas para partir a Europa, donde el cantante no solo cumplirá con sus presentaciones pacta­das; también aprove­chará para celebrar por adelantando el Día del amor con la ojivetde.

No cabe duda que el ex de la Tarazona está templadazo, y es que en la cola mientras esperaba para subir al avión no dejaba de darse abrazos, jugue­tear y besarse con su rubilinda, escenas que incomodaron a los presentes, quienes le gritaron “tramposo”. Palabras que fueron ajenas a él, pues una vez dentro del avión no soltaba ni para ir al baño a la bailarina, como se lo mostramos en las fotografías exclu­sivas de KARIBEÑA.

TAMBIÉN LEE