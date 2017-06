Chuiman sin paltas con ‘Betito’

Adolfo Chuiman asegura estar tranquilo con la aceptación del público de la serie ‘De vuelta al barrio’, y es que pese a mantener un liderazgo no ha logrado las cifras que ‘Al Fondo Hay Sito’ gozó en su momento.

“La serie va bien, en general tiene buena sintonía. Van entrar nuevos personajes y esto va a reforzar la novela familiar”, señaló el popular ‘Benigno’. Sobre si volvería a trabajar en uno de los nuevos proyectos con Efraín Aguilar, Chuiman afirmó que “aún no hemos conversado, pero no tengo problemas para trabajar con él”, agregó que en las calles todavía lo llaman ‘Peter’ y no sabe si ‘De vuelta al barrio’ tendrá más de una temporada. (AR)