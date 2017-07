‘Churrito’ gileaba a Brunella

Luego que se haga pública la nueva relación de Hernán ‘Churrito’ Hinostroza, la modelo Brunella Horna confesó que en el 2014 el pelotero le tiraba maicito, así como a varias chicas de la televisión. “El ‘Churrito’ es conocido por escribirle en las redes sociales a todo el mundo. En Facebook me escribía un tal Hernán y yo no sabía quién era, me decía hola, nunca respondí porque para mí es el ‘Churrito’. Y no solo a mí, chicas de reality me decían: “El Churrito todo el día me escribe”. Así que a la nueva novia que revise el Facebook”, sostuvo la rubia, quien estuvo en el set de ‘AAA’. Al igual que la ‘wawita’, Karla Tarazona comentó: “A mí también me escribía, pero le mandé a decir que no me gustan los chibolos”.