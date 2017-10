¡Cibernautas acusan a Laura Bozzo de farsante!

La ola de críticas contra Laura Bozzo continúa. Esta vez, la polémica conductora ha sido duramente señalada por utilizar la tragedia en México para “promocionarse” en sus redes sociales y fingir que supuestamente lleva ayuda a los miles de damnificados del terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter que sacudió el país azteca.

Esto no es la primera vez que la popular ‘Abogada de los pobres’ es atacada, pues recordemos que había sido criticada por utilizar un helicóptero de ‘Edomex’ y montar un teledrama en la ciudad de Guerrero por los desastres ocasionados por la tormenta tropical ‘Manuel’.

Esta vez, varios internautas tacharon de ‘farsante’ a Laura Bozzo en Twitter por no colaborar con los mexicanos y solo hacer publicidad en sus redes sociales en medio de la tragedia de muchas personas. “No que muy Mexicana @laurabozzo. Nada más que no se te ve ayudando a los damnificados. Farsante, por eso en #Peru no te quieren. Largo de aquí”, escribe un tuitero. Mientras que otro dejó este: “No me he enterado si @laurabozzo, la que quiere tanto a MX va a ayudar a damnificados. Ahora no la he visto llegar en helicóptero”.

SE DEFIENDE

Ante estos polémicos post en Twitter, Laura Bozzo no se quedó callada y respondió con todo a sus detractores. Según la ex del argentino Cristian Zuárez, su ayuda siempre fue reprochada por brindar o no ayuda. “Que sabes lo que yo he ayudado. Si salen mis reportajes de ayuda me critican. Si apoyo y no lo muestro, igual joden”, escribió la presentadora de televisión. (E.Bellido)