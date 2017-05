Cindy Díaz: “No todas las mujeres quieren ser madres”

Por Ketty Cabrera

Fotos: César Campos

De soberbia y engreída, como la vemos todos los días en la sintonizada telenovela ‘Solo una madre’ de América Televisión, Cindy Díaz tiene muy poco. La actriz de 28 años habla para diario KARIBEÑA de la controvertida ‘Marjorie’, una chica adinerada que rechaza a su hijo y prefiere irse de juerga con hombres.

“Desde que leí el guión me di cuenta que Marjorie era alguien que no tomaba decisiones por sí misma y eso a la larga iba a traer graves consecuencias. Nunca la vi mala, sino una víctima de su propia familia”, aseveró la talentosa actriz que ha participado en producciones de España y Colombia.

-¿En quién te inspiraste para ser Majorie?

Me sirvió mucho haber trabajado en la película ‘Rosa Chumbe’, el hacer de una chica que no ama a su hijo y desea abortarlo, para mí eso era muy fuerte. Me di cuenta que como actriz no puedo juzgar.

-¿Eres engreída como ella?

Sí (risas), bueno mi familia me ha engreído mucho pero no al extremo, porque eso es criar a una persona inútil.

-Es difícil imaginar que una mujer no quiera a su hijo cuando hay un instinto materno…

Siento que es una mentira decir que todas las mujeres nacen con un instinto materno, porque no lo es. O que todas las mujeres que son madres quisieran ser madres, porque tampoco lo es, y la realidad lo dice.

-¿Hay muchas ‘Marjories’?

Creo que ser madre para una mujer es una decisión, tanto para la que no quiso serlo y para la que quiso serlo, porque hay muchas mujeres que abandonan a sus hijos. Muchas veces criticamos eso, pero no te pones a pensar que ella pudo haber dado a luz pero nunca quiso hijos. Ser madre es una decisión y Marjorie dijo no en ese aspecto.

-¿En la calle te gritan mala madre?

Estoy sorprendida con la gente, cuando me ven quieren tomarse una foto conmigo y me abrazan. Me dicen eres tan dulce y ruiseña, no puedo creer que seas tú la de la novela. Eso me da satisfacción, porque no confunden la realidad con la ficción.

-¿Enterraste a la ‘caperuza’ de ‘Al fondo hay sitio’?

Sí, lo logré. En realidad ese era mi objetivo, ya nadie me dice ‘Milagros’ ni mencionan la serie.

-¿Qué proyectos se vienen ahora que finaliza ‘Solo una madre’?

La verdad que no tengo idea de lo que va a pasar con mi vida. Cuando me fui a Colombia no pensé regresar, pero sucedió, así que no tengo idea de lo que va a pasar con mi vida, dejo que el destino me guíe.

– ¿El cine, teatro o telenovelas?

En este momento de mi vida he descubierto que amo con pasión y locura ser actriz, solo me pongo a pensar en el personaje que me van a dar, porque quiero hacer papeles que me cuesten. Todavía no he sido una villana, cuando suceda ahí te voy a decir soy mala y una hija de su madre.

-¿Aceptarías un desnudo?

Ya lo hice en el teatro, en la obra ‘La cándida Eréndida no soy una mujer con bombos pero tampoco soy de aceptar todos los desnudos que me ofrecen.

-Te molesta que se encasille a la mujer por un desnudo o porque cambia de pareja…

La mujer tiene derecho a divertirse y si estás sola cuál es el problema. Se dice que la mujer tiene que ser leal pero el hombre infiel, antes de feminismo o machismo debe haber una igualdad de trato y consideración. Creo que la moral es para todos.

-Desigualdades hay hasta en Hollywood donde a la actriz se le paga menos que a un actor…

Sí, pues, la verdad yo no he pensado ni he averiguado sobre el sueldo de mis compañeros porque no quiero pensar en eso y amargarme el día (risas). Cuando trabajé en España se hablaba mucho de la dificultad de que una mujer sea directora de cine, por eso cuando me encontré con Claudia Llosa la felicité por ser una directora y estar triunfando porque no es fácil.

DATO 1

“Marjorie es un personaje riquísimo, cuando me llegan los guiones lo desmenuzo como un pollo a la brasa y lo disfruto. Le saco el jugo a todas las situaciones porque amo actuar, amo poner en conflicto a mi personaje”, confiesa.

DATA 2

Cindy ya trabajó con la actriz Liliana Trujillo (Mamá Vicky en la novela), en la galardonada cinta peruana ‘Rosa Chumbe’, que aún no se estrena. “Ella es una capa, es una actriz a la que admiro y es un lujo aprender de ella en la telenovela”, dijo.