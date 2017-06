Cindy Marino a Antonio Tafur: “No me voy a poner a su nivel”

Antonio Tafur y Cindy Marino discutieron en el set del programa ‘Cuéntamelo todo’. El enfrentamiento se dio cuando los panelistas invitados se encontraban hablando de los futbolistas que han sido vinculados con figuras del espectáculo. Fue en ese momento que Tafur, suelto de huesos, dijo que Jefferson Farfán jamás se metería con alguien como la modelo.

Aprovechando el corte comercial, Cindy se paró de su asiento y encaró a Antonio. “Lo que pasa es que ese chico es ligero al hablar, me parece bajo y yo no me voy a poner a su nivel porque no estoy acostumbrada a pelearme y mucho menos en televisión. A Antonio no lo conozco de nada, recién lo he visto. Es escaso que hable de esos temas”, dijo la empresaria. (V.R.)