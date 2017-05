Cindy Marino debuta en pantalla grande

Saltando en un pie, así se encuentra la actriz cómica Cindy Marino, quien viene rodando la película ‘Gemelos sin cura’, que se estrena en el mes de julio. “Estoy contenta porque voy a debutar en el cine junto Melcochita. Mi personaje se llama ‘Wendy’, es una chica de barrio, soy la única chica del grupo de todos los hombres y es demasiado divertida”, refirió la rubia.

Pese a que hace un tiempo fue ampayada en ‘saliditas’ con el periodista Erick Osores, Cindy asegura estar solterita. “Sigo sola, cuando he tenido una relación lo he dicho, es más no me han preguntado, lo he dicho, no hay nadie que me mueva el piso”, acotó.

(V.R.)