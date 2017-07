Cinthya Coppiano: “Bruno necesitaba show”

Por: Verónica Rondón

Luego que en setiembre de 2014 Melissa Loza y Bruno Agostini fueron ampayados bailando pegaditos en una discoteca, las especulaciones de un supuesto romance no se hicieron esperar. Luego de tres años de guardar silencio, la ecuatoriana Cinthya Coppiano contó su verdad sobre la relación que tuvo con el español, además del pedido que le hizo el combatiente para ‘figurar’ en nuestro país.

-¿Qué tienes que decir respecto a la vinculación con el pastor Jorge Barcia?

El 4 de mayo hackearon mi celular, perdí mi cuenta de 678 mil seguidores y el 8 de mayo aparece una cuenta llamada farándula en vivo con cinco publicaciones. Volví a abrir otra cuenta y también me la hackearon. Esas fotos son mías, son mi privacidad, si nosotros no decidimos hacerlo formal (la relación con Jorge), fue porque nuestras razones tenemos. Es una persona que quiero y respeto muchísimo. Yo en la calle ando con la frente bien en alto, porque no tengo nada que ocultar y no le he quitado nada a nadie.

-¿Sospechas de alguien que pudo filtrar esas fotos?

Sí tengo sospechas, pero ya me voy a empapar con un abogado para ver qué acciones legales puedo tomar. Es verdad que salí con Jorge, él ha salido hablar y se ha distorsionado la información, han sacado de contexto lo que él ha dicho, él no estaba con nadie, él estaba solo, yo no le he quitado nada a nadie y esas fotos las sacó el hacker porque está obsesionado conmigo.

-¿Mantienes una amistad con Jorge Barcia?

Claro que sí, porque él es mi representante.

-¿Cómo has tomado los ataques televisivos de Bruno Agostini?

Bruno Agostini dijo que yo era bipolar, yo quiero que él me enseñe pruebas, exámenes, un escrito de un médico profesional para que él pueda argumentar que yo soy bipolar, caso contrario me está calumniando, injuriando y denigrándome como mujer. Yo no le puse una pistola en la cabeza para que me pidiera matrimonio, y es verdad que me hizo un favor, porque así él está por su lado y yo por el mío.

-¿Es cierto que fuiste a España a buscar a sus padres para que retomen su romance?

Es verdad que hace un año me fui a España a buscar a sus padres, no para pedirle volver con Bruno porque tengo amor propio, fui a despedirme de ellos porque la relación se había terminado y hasta el día de hoy les guardo cariño y respeto. Lo que debo decir es que él me pidió a mí cuando estábamos juntos y el salió a bailar una noche (con Melissa Loza), que borrara las fotos de mi Instagram porque él necesitaba figurar, hacer show aquí en Perú. Mi respuesta fue, yo no soy mujer de show, mi vida no va a ser un circo. Cuando el mundo se le viene encima, él me dice que quiere conversar conmigo y le dije ok. Vine a Perú y sus últimas palabras fueron ‘te amo’. Cuando regreso a Ecuador, veo su Instagram y estaba de juerga en juerga en Colombia, andando con mujeres y entendí que yo ya no era su prioridad. Decidí dar un paso al costado, porque entendí que él estaba bien así.

-Él dice que ustedes tenían problemas…

Durante tres años me he quedado callada, si yo hubiera querido figurar lo hubiera hecho antes, pero yo me aparecí tres años después acá en Perú. Los problemas que él dice, eran porque que soy una mujer disciplinada, ordenada y él vivía en mi casa, utilizaba mi carro, comía en mi casa y de vez en cuando aportaba a mi casa pero eso no quiero decir que era un mantenido. Han escuchado durante tres años la versión de él y ahora pido respeto.

-Bruno se molestó que tú permitas que Gisela Valcárcel lo llame crápula.

Esa persona cuando mencionó esa palabra, que no salió de mi boca, por algo ha de ser, yo no voy a defender lo indefendible.

-¿Y Cinthya Coppiano cree que Bruno Agostini es un crápula?

La verdad es que yo no sé, porque después de tres años me enteré que salía con mujeres, yo me hago responsable por lo que yo digo y hago.

-¿Te sientes decepcionada de Bruno?

Quiero respeto, porque soy una dama y merezco que me traten como tal. Nunca le falté el respeto. Él era desordenado, y si vivía en mi casa tenía que ayudarme con las cosas de la casa.

DATO:

Cinthya Coppiano quedó eliminada de la quinta gala del Campeonato Mundial de Baile El gran show, al no poder vencer en votos a Milett Figueroa y Milena Zárate. Los mejores pasos de la quinta gala se los llevó Lucas Piro.