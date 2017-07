Claudia Ramírez: “No sirvo para reality”

Claudia Ramírez no volverá al mundo de los realities porque se considera “floja y poco competitiva”, además de no ser un personaje atractivo para el show. “Para man­tenerte ahí tienes que tener peleas y amor. Yo nunca me enganché con nadie”, expresó la colocha quien asegura pasarla bien lejos de la televisión, pero enfocada en su línea de ropa y presentaciones en provincias. Sobre la situación de los extranjeros que están siendo investigaciones por Migraciones, Claudia resaltó que todos sus papeles están en orden y espera que el caso de Korina Rivade­neira se soluciones rápido.