Claudia Ramírez: “No soy una borracha”

Muchos se preguntaron qué le pasó a Claudia Ramírez tras difundirse unas imágenes donde se le observaba ingresando a una sanguchería de Trujillo bastante alegre y más cuando le quitó la gorra a una trabajadora del local. Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que la colocha da un mal paso y tuvo que sostenerse del hombro de su acompañante.

Karibeña se comunicó con la modelo y aseguró que todo fue un mal entendido. “No pasó nada, simplemente fui a comer algo, lo de la gorra fue una broma, un chiste, pero no estaba borracha. Se hizo todo un escándalo porque una persona me empezó a tratar mal a mí. Me dijeron que me largara a mi país, que no podía faltarle el respeto a un peruano y por eso tuvimos que irnos, ya que una persona me faltó el respeto y mi mánager me pidió que me fuera al carro porque no iba a dejar que me traten mal”, agregó Claudia que si aún no ha podido salir a defenderse es porque se encuentra en Colombia.

La exchica reality aseguró que si en un momento casi pierde el equilibrio no fue porque se pasó de copas y que todo se debe a una mala interpretación de las imágenes. “Borracha no estuve, sí tomé porque trabajé en un evento, no tiene nada de malo. El problema se armó por malentendidos de personas que seguramente sí estaban borrachas”, enfatizo. Cabe resaltar que la propia trabajadora negó que en algún momento haya sido víctima de alguna agresión por parte de Claudia. (A. Romero)