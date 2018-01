Claudia Ramírez saca pica a Vanessa Terkes

La actriz Vanessa Terkes se comunicó con ‘Espectáculos’ para hablar de su relación con George Forsyth y dejó en claro que esta “enamorada”. “Es un chico lindo, lo adoro, admiro. Porque parece prisa (el matrimonio), si es la persona que quieres para toda la vida donde está la prisa. Estoy contenta y segura de que voy a estar toda mi vida con él”, dijo la ‘chata’ emocionada.

Sin embargo, fue sorprendida por expareja del arquero de Alianza Lima, Claudia Ramírez, quien se encontraba en el set de Latina y no perdió la oportunidad para preguntarle a Vanessa si la invitaría a su boda.

“En todo caso yo no la conozco, no tengo problemas con ella, la conocí poquito en el programa (‘Furia de titanes’), pero no tengo ningún problema contigo, que vaya con su novio, con su ex, con el otro, con quien quiera”, le respondió Terkes.

La actriz aclaró que ella no tiene ningún problema si George decide invitar a su expareja. “Él puede invitar a quien quiera, él es libre, los dos decidimos en la relación”, mencionó.

Por su parte, la colocha comentó que el matrimonio de Vanessa y su ex no le “afecta”, pues ella está feliz junto a Diego Geminez. “He dicho que no tengo problemas con ella, esta situación no me afecta. Con Diego estoy bien. Nosotros (con George) fuimos amigos después de ser pareja, pero ahora no nos hablamos porque a mi pareja no le gusta y supongo que a ella tampoco le va a gustar”, indicó.(J.Aspilcueta)

Dato. Claudia mencionó que fue broma lo que le dijo a Vanessa, pues ella así la inviten por respeto “no iría a su boda”.