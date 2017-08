¡Claudia Ramírez y Stephanie Valenzuela entierran a Forsyth!

Claudia Ramírez y Stephanie Valenzuela se vieron las caras, luego que en el pasa­do estuvieron enfrentadas por la relación que ambas tuvieron con el exarquero de Alianza Lima, George Forsyth. Recordemos que la colocha fue la eterna enamorada del expelotero, y en una de sus pausas este inició una relación con Valenzuela, la cual terminó en malos térmi­nos y hasta se supo que perdió un bebé de él.

Pero ayer ambas se reencon­traron en ‘Cuéntamelo todo’, y aunque ambas señalaron no tener algún rencor guardado, Stephanie prefirió retirarse del set para así poner fin a las especulaciones tras ver una fotografía de Claudia y For­syth. La modelo dijo no tener nada que ver en dicho tema, y tras bailar como invitada en ‘Báila­melo todo’, se despidió del público.

YA ES PASADO

Fuera de cámaras, Claudia aseguró haber dejado todo en el pasado y que con Stephanie no existe algún tipo de malestar. “Yo no tengo problemas con ella, me encantó su actitud (de no generar polémica). Las cosas del pasado quedan en el pasado. El programa quiere hacer un show, yo no me presto para eso, porque las peleas entre mujeres no me gus­tan”, explicó la colombiana, que sostuvo que George es su amigo y estuvo en la inaugura­ción de su restaurante.

“Nosotros nos tenemos un cariño en el fondo. ¿Si habrá una reconciliación? No, yo quiero estar soltera porque así me siento sú­per feliz y con él (Forsyth) solo hay un cariño de amigos”, aclaró Ramírez.