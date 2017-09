¡“Clavito” le pegó a bailarina!

Por: Ketty Cabrera

Una historia siem­pre tiene dos ver­siones, y no todo lo que dijo el líder de ‘Clavito y su chela’ sobre la salida de Luigi Carbajal de su orquesta sería del todo cierta. Hace unos días, Robert Muñoz denunciaba indignado en los medios que su pareja y bailarina de su grupo, Andrea Fonseca Rodrí­guez, era víctima de acoso sexual de parte del exactor cómico y su exempleado.

En declaraciones algo confusas, decía que Luigi le mandó mensa­jes obscenos a Fonseca al celular –aunque hasta ahora no los ha mostrado– y por eso decidió sacarlo de su agrupación; además, amenazó con denunciarlo penalmente. Sin embargo, ya cambió de versión y dijo que si le pide disculpas públicas, no lo demandará.

AGRESIÓN A BAILARINA

Ahora esta historia de acoso sexual da un giro de 180 grados, luego de una serie de conversaciones –a las cuales tuvo acceso Karibeña– por celular que tuvo Andrea el último sábado, cuando se encontraba en el Sur junto a su ami­go y expareja Jean Pierre Ramos. Ella le pide ayuda y cuenta que el cantante de ‘Por qué serás así’ le encontró los mensajes que se hicieron y la golpeó.

También le manda una foto a Jean Pierre donde muestra una herida en su rodilla, al parecer producto de los gol­pes que habría sufrido tras un ataque de celos del cantante.

Andrea: “Necesito tu ayuda en este momento”.

Jean Pierre: “De nada sirve mi ayuda, Andrea”.

A: “No hables bb, hazme caso. Yo ya me salgo de acá el miércoles”.

JP: “¿Sí? Pues quiero que me hables ahora”.

A: “Por favor no, entiendes. Si me quieres, lo harás… Robert ya vio nuestra conversa ayer, me tiró la cachetada por eso. No escribas nada por favor, me quiere hacer daño”.

JP: “¿Dónde estás? ¿Estás bien An­drea?”.

A: “No dejó que me vaya, termino esta gira y me largo”.

JP: “Ya lo perdonaste ves. Te gusta esas hue…”.

A: “No vayas a escribir hasta que yo te escriba. No respondas esto”.

JP: “¿Para qué? Te cag… de miedo, lo amas ves… Bloquéame”.

A: “Robert vio la conversa y me tiró dos cachetadas. ¿Sigo?”…

JP: “No me cuentes nada. No me inte­resa, ya no valen mis consejos. Que te saquen la mi… te gusta”.

A: “Si me quieres no me escribas por favor. Luego te cuento…”.

JP: “Quiero que lo denuncies, ahí te creeré”.

A: “Ok. No escribas”.

“SU FAMILIA ESTÁ ADVERTIDA”

Esta fue parte de la conversación que Andrea y Jean Pierre tuvieron por WhatsApp el mismo día de la presunta agresión, sin embargo pese a prome­ter que denunciaría a Robert Muñoz, al final se arrepintió y ella continúa a su lado acusando de acoso a Luigi en los medios. Karibeña conversó con su expareja, quien dijo que ya no se quiere meter en lo que parece ser una relación tóxica de la bailarina y ‘Clavito’.

“Si ustedes ya tienen las imágenes de la conversación, ya saben lo que ha pasado, no lo voy a negar, pero ya no me voy a meter en ese problema. Toda esta conversación se la pasé a la familia de Andrea para que sepan y hagan algo, ellos ya están advertidos de lo que pasa y yo ya no puedo hacer nada más”, aseveró Jean Pierre.