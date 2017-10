Coco Maggio Saca pecho por Yahaira Plasencia

-¿Listo para el lanzamiento de Cumbia Pop?

Ya hemos terminado de grabar, es un final increíble y estamos esperando que América le dé fecha de estreno. Sé que están preparando una segunda temporada, al público le va a gustar mucho, es una serie que habla de música, amores y desamores.

-¿Qué tal la experiencia de trabajar con Yahaira?

No me tocó cruzarme con ella en las escenas, pero sé que tiene una onda espectacular.

-¿Crees que el pequeño impase entre Yahaira y Rosángela pueda afectar la serie?

Sé que hubo algo de violencia, no te puedo decir mucho porque no estoy viendo informado por lo ocurrido, pero no creo que afecte la serie.