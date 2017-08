¡‘Colorina’ se baña en aceite!

Una serie de críticas ha recibido la actriz, Magdyel Ugaz, a través de las redes sociales, luego de darse a conocer que sería la intérprete de la telenovela ‘Colorina’ producida por Michelle Alexander. Para los cibernautas, Ugaz no era sexy para interpretar a este personaje, sin embargo la recordada ‘Teresita’ de la desaparecida serie ‘Al fondo hay sitio’, respondió fuerte y claro.

“Sí, lo estuve leyendo en las redes. A mí me llamaba la atención que los comenta­rios lo hicieran muchas mujeres porque nosotras no somos una cosa”, comentó Magdyel a las cáma­ras de ‘Domingo al día’.

“Pienso que ‘Colorina’ no solo es sexy, es fuerte, grande, sensible, es niña, juguetona, potente. Es un mundo. No nos encerremos en que alguien no es algo por una carac­terística. Yo no soy solo sexy”, añadió la actriz.