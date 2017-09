COLUMNA | Esther Capuñay: El valor del trabajo

Muchos suelen creer que las personas alcanzan el éxito porque tienen suerte y no miran que detrás de cada resultado hay mucho esfuerzo y compromiso.

Por ejemplo, a nosotros nadie nos ha regalado nada. Empezamos la Corporación Universal como un pequeño emprendimiento familiar y hemos pasado por una serie de tropiezos.

Aún recuerdo los días en los que mis padres tenían que llevarnos al trabajo para que así pudiéramos pasar más tiempo juntos. Y desde pequeños, en un ambiente como ese, aprendimos el valor del trabajo.

La gente que es ‘bien chamba’ sabe que para tener algo hay que pagar el precio. Empiezas abajo, sin nada y poco a poco tienes que ir avanzando. Y debemos hacerlo muchas veces lidiando con un Estado que, lejos de darnos facilidades, con sus trámites engorrosos y sus medidas abusivas se convierte en una suerte de enemigo del emprendimiento.

Recuerdo un sin fin de obstáculos, como aquellas situaciones en las que teníamos que cumplir con nuestros clientes a pesar de que los proveedores nos habían fallado. Eres el primero en llegar y el último en irte. El último en pagarte. Tienes que cumplir con tus trabajadores, con los clientes, con los proveedores, con los impuestos y al final eres tú.

Por eso creo que la labor de quienes emprenden es muy valiosa, pero no solo para la economía. Creo que en cada emprendedor hay un agente de cambio, un gestor de progreso para el país.

Y queda decir que además de ser constantes en el esfuerzo, también hay que ser constantes en la preparación. Hay que seguir estudiando, si no, te quedas atrás. Debes prepararte mucho para conocer las tendencias, para saber cómo el mercado va cambiando y para explorar oportunidades. Para todo ello hace falta el conocimiento. Y eso es algo que todos podemos adquirir. He madrugado estudiando, he asistido a cursos y programas de formación y pienso que eso te da más perspectiva y refuerza tu trabajo.

En ese sentido, quizá dos de nuestras más grandes satisfacciones, además de venir de abajo, son crear empleo y unir a los peruanos a través de nuestras emisoras. Hay personas que se me han acercado para decirme que en su tierra ellos crecieron escuchando La Karibeña y que hoy se sienten orgullosos de tenerla en Lima.

Soy de las que cree que desde hace años hay una nueva Lima, en cuya esencia provinciana se encuentra el espíritu de esfuerzo y superación. Esa Lima de los que madrugan, de los que no conocemos feriados o fines de semana; esa es la Lima a la que hay alentar diciéndole que hacer empresa no es fácil pero es un camino que vale la pena recorrer.