“Combate” y “Esto es Guerra” no quieren a Micheille Soifer

Micheille Soifer no estaría pasando por un buen momento emocional tras el ampay con el músico Kevin Blow, sin embargo, eso no es todo, pues según el programa “Amor de verano”, los programas “Combate” y “Esto es Guerra” no quieren la presencia de la cantante.

Según Tilsa Lozano, en plena emisión de su programa empezó a leer un mensaje que le había mandado el popular Zorro Zupe. “El día de mi cumpleaños, Ney contó que Mariana liberaba a Michelle, que ya no la quería más en EEG, y que la liberaba junto a otras personas más para que él se los lleve”, leyó Tilsa.

A la vez, informó que Ney Guerrero tampoco la quería en el reality de “Combate”, es por eso que puntualizó que ninguno de los dos realitys deseaban la presencia de la también actriz.

