Cómico Kike Suero rompe palitos con bailarina Geraldine

Luego en que Noviembre del año pasado le pidió contraer matrimonio a su pareja y madre de sus hijas, Geraldine Quezada, el actor cómico Kike Suero, anunció el fin de su romance tras siete años de romance con la joven. “Hoy 13 de Enero (Ayer) anuncio mi separación definitiva de la mamá de mis hijas por mutuo acuerdo y decisión alturada, podemos con total libertad y con tal autoridad hacer lo que mejor nos parezca en cualquier momento de nuestras vidas”, se lee en el post que publicó el humorista a través de su cuenta de Facebook.

Asimismo, el integrante de ‘El reventonazo de la Chola’, contó que seguirá cumpliendo con su deber de padre. “Le agradezco por haberme dado el mejor regalo de mi vida, mis hijas, a las cuales tendré que por obligación y derecho les corresponde, alimentación, educación, casa y comodidades que desde nacieron han tenido, y algo que no se compra ni se vende ni con todo el oro del mundo, amor de padres y a Dios”, añadió Kike. Finalmente, Suero no dudó en desearle lo mejor a su ahora expareja a quien dice que aún ‘quiere mucho’. “Gracias una vez más señora Geraldine Quezada por enseñarme cosas que me faltaban aprender, cuídate mucho, y alas y buen viento, te quiero mucho”, acotó.