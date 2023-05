Compartir Facebook

¡Se le viene la noche! Hace 4 años, el mundo de la farándula y comicidad local se paralizó debido a una grave acusación en contra de uno de los cómicos más queridos por el público. La actriz Clara Seminara, denunció públicamente que había sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Enrique Espejo, más conocido como “Yuca”. Según contó Clara, previo a la grabación de una de las secuencias del programa que en ese entonces compartían (“El Wasap de JB”) fue víctima de tocamientos indebidos por parte de “Yuca”.

Este hecho lo reportó inmediatamente con la producción del programa y su jefe inmediato (Jorge Benavides), pero según reveló Seminara, nadie hizo caso a su denuncia. Meses después no le renovaron el contrato con el programa, por lo que ella se quedó sin trabajo y actualmente radica en España, desde donde viene luchando constantemente, pidiendo justicia para su caso.

Denuncia contra Yuca

Clara Seminara viene luchando por, lo que ella considera su justicia, desde hace 4 años. Desde la fecha de la denuncia, se presentó en diversos programas de televisión donde reafirmaba lo expuesto en contra de “Yuca”. Una de las entrevistas más recordadas por las confesiones que realizó fue la hecha por “Amor y Fuego”, donde Seminara enfiló sus baterías contra el cómico y su exjefe, Jorge Benavides. Incluso, «Yuca» reveló que todo esto se debía a que Clara Seminara quería estar con él.

“El año pasado hubo un incidente con una de las chicas, con el muñeco vestido de ‘Gato’ y él también salió a defenderlo. Si yo hubiera sido Fátima (Segovia), en ese momento otra denuncia hubiera habido. Para a mí, sí es una falta de respeto, no sé si es la perspectiva de cada quien”, manifestó en su momento.

De igual manera, reveló que conversó con Jorge Benavides y su esposa (productora del programa) sobre lo sucedido. Sin embargo, para sorpresa de ella, Benavides hizo caso omiso a su denuncia.

“A mi JB me dijo ‘a ti te molesta porque tienes valores, a otras chicas no les molesta’. No es que yo tengo valores y a otras chicas no les moleste, tal vez ponen por encima de sus valores, su trabajo. Él como líder debería poner por encima los valores”, reveló Clara.

Pruebas contra el cómico

En la misma entrevista, Clara Seminara reveló que consiguió una serie de pruebas para poder sustentar su caso ante la justicia. A pesar de las trabas que, según ella, le pusieron en el canal (Latina), tenía plena confianza en que la justicia iba a llegar tarde o temprano.

“Se pidieron las cámaras de seguridad de Latina, pero justo ahí no se grabó, he presentado chats con la esposa de Jorge Benavides quejándome de lo que acababa de pasar, conversaciones con una de mis compañeras que acepta que vio todo, he presentado videos de los testigos que dan versiones diferentes”, indicó Seminara.

Clara Seminara y Yuca en un sketch de «El Wasap de JB». (Foto: Captura Mujeres A.m.)

3 años de prisión suspendida

Luego de largos años de proceso, Enrique Espejo, «Yuca», fue sentenciado por a 3 años de prisión suspendida. Durante ese tiempo, deberá cumplir una serie de restricciones que ya fueron debidamente comunicado a ambas partes.

Tras el fallo del Poder Judicial, Clara Seminara no dudó en expresar su alegría mediante redes sociales. La actriz posteó en sus historias de Instagram una frase que, para ella, resume toda su travesía en este mediático caso.

“La justicia tarda, pero llega”, posteó Clara, dejando por sentado que está satisfecha con la resolución del Poder Judicial.