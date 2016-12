¿Cómo celebran la Navidad los artistas?

La Navidad no son los rega­los, el brindis o el pavo. El verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Jesús, y eso lo saben nuestros artistas faranduleros, quienes se alistan para recibir el amor de Dios junto a sus familias. Sin embargo, no podemos dejar de lado los preparativos para la Nochebuena, donde mu­chos de ellos se animan a preparar la cena navideña.

TULA RODRÍGUEZ

Para la actriz Tula Rodríguez, las navidades han cambiado desde el naci­miento de su pequeña Valentina, quien es la más entusiasmada en estas fechas. “La Navi­dad siempre la pasa­mos en mi casa, con mi esposo, mis hijos. Yo soy quien prepara el pavito, como buena cho­la que soy a mí me gusta cocinar y preparar mi cena. Cuando llegan las doce nos abrazamos, cenamos y abri­mos los regalos”, nos cuenta la exvedette.

ANDRÉ SILVA

A pesar que ha protago­nizado personajes malva­dos como ‘El Duque’ en ‘Mi amor el wachimán’, el actor André Silva viajará hasta su tierra natal Hua­ral, para reen­contrarse con los suyos.

“Yo creo que la Navidad siempre se debe de celebrar en familia, por eso viajo a Huaral para encontrarme con mis seres queridos y no sé por qué, pero mi fami­lia siempre me pide que yo prepare el pavo, así que me pongo el mandil y yo mismo soy. Minutos antes de las doce prendemos la radio para hacer el con­teo regresivo y luego cenamos”, acotó.

DILBERT AGUILAR

‘El pequeño ‘Gigante de la cumbia’, Dilbert Aguilar viajará a Jaén para reencontrarse con su familia. “En Navidad no trabajo, no acepto contratos. Es una fecha en la que voy a Jaén, mi tierra natal y me reúno con mi familia. Lo que es una tradición es preparar pavo, cuy, lechón gallina mechada y el 25 realizamos una parrillada entre la familia, pero lo bueno es que cuando llegamos a la casa de mis papás, mis herma­nos y toda la familia se ponen a hacer una cosa, otra cosa, todos ayudamos. Momentos previos de las doce nos tomamos un vinito, re­cordamos pasajes de nuestras vidas”, comentó el cumbiambero.

ALEJANDRA BAIGORRIA

La soltería le ha caído como anillo al dedo, y eso lo sabe Ale­jandra Baigorria, quien hoy ayu­dará a preparar la cena navideña. “Hoy estaré con mis herma­nitos y con mi papá. Yo no soy de meter la mano para ayudar en la cena porque soy cero en la cocina, pero sí prepara­mos el pavo y luego abrimos regalos. Siempre en unión familiar”, refiere la rubia.

SPHEFFANY LOZA

“En nuestra fami­lia es una tradición reunirnos todos en la casa de mi abuela. Somos un familión y ahí nos reencontramos todos porque a veces con el día a día no hay espacio para vernos todos. En la cena navideña siempre preparan el pavo, ensaladas, colocan el pan­teón y chocolate en la mesa”, de esta manera Spheffany Loza cuenta cómo pasará su Nochebuena.

PANCHO CAVERO (DR. VET)

“Nosotros somos varios hermanos y cada uno viene con su esposa y sus hijos a mi casa para recibir las doce. Nuestras esposas son las que se encargan de la comida y la cena, nosotros estamos jugando con nuestros hijos, luego de recibir la Navidad cenamos y abrimos los regalos para los pequeños”, de esta manera el doctor Pancho Cavero, más conocido como el Dr. Vet, nos cuenta cómo recibirá la Navidad.

