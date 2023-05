¿Cómo nació el hit «Una Cerveza» del Grupo Ráfaga?

Compartir Facebook

Grupo Ráfaga es una agrupación argentina que ha conquistado a toda Latinoamérica con su clásico e infaltable tema ‘Una Cerveza’. Esta canción se ha convertido en un himno del grupo y siempre es pedida en cada uno de sus conciertos.

Los miembros actuales de la agrupación son: Ariel Puchetta (Voz), Raúl “Richard” Rosales, Mauricio Juarez, Ulises Piñeyro, Juan Carlos “Coco” Fusco, Marcelo “Pollo” Rodríguez y Omar Morel. Ellos siguen haciendo gozar con sus temas y llegarán a Perú para un gran concierto.

¿Cómo se crea el tema ‘Una Cerveza’?

Tras los exitosos temas de ‘Luna’ y ‘Mentirosa’ del grupo argentino, pensaron que ya pasaron a ser una agrupación antigua. “Nosotros ya habíamos abandonado la opción de volver a pegar en Argentina. Se nos hacía complicado volver a pegar con un tema.»

En aquel tiempo, Ráfaga, se encontraba en dando conciertos en Bolivia y vieron como había gran cantidad de cervezas. Se pusieron a pensar que un tema dedicado a ese trago podría funcionar: «Dijimos, puede funcionar un tema de la cerveza y nuestro representante, Mauro, nos dijo: ‘Tienen que hacer una canción para la cerveza'». En ese momento, recordaron que en cada concierto en cualquier parte del mundo, había gran cantidad de cervezas.

Empiezan a crear la canción cuando se encontraban en España. Después de unos días de descanso, aparece de manera espontánea la frase ‘Una cerveza quiero tomar’ y ‘Porque vos se nota que no me querés’. Es entonces que empiezan a ensamblar la canción y a grabar el videoclip. Hubo un momento en que dudaron con la parte de la letra que dice ‘Y yo me dedico al alcohol’, pero no encontraron otra frase que le quede perfecto y se quedó tal como estaba.

El Grupo Ráfaga también saco una nueva versión en 2018 del tema. El videoclip ha superado los 98 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

Grupo Ráfaga en el 14° Aniversario

Ráfaga confirma su presencia en este 14° Aniversario de radio La Karibeña. Llevará sus grandes éxitos en un gran concierto que se celebrará este 03 de junio en el Parque Zonal Mayta Cápac en San Martín de Porres.

En el gran evento también participarán grandes artistas y agrupaciones como: «Daniela Darcourt», «El Encanto de Corazón», «Papillón», «Tony Rosado», «Hermanos Yaipén», «Los 5 de Oro», «Caribeños de Guadalupe», «Deyvis Orosco», «Armonía 10» y «Brunella Torpoco». Además de la animación de La Chola Chabuca. ¿Te lo vas a perder? Compra tus entradas en Vaope.com