¿¿CÓMOOOO?? Comparan a Yahaira Plasencia con Rossy War

Yahaira Plasencia hizo su ingreso por la puerta grande al reality “Esto es Guerra”. Los conductores, Mathías Brivio y María Pía muy sorprendidos destacaron el radical cambio de look de la salsera, sin pensar que esto estallaría en las redes sociales.

La ‘reina del totó’ se presentó con un atuendo muy llamativo, el cabello largo y un cerquillo. El polémico ‘Peluchín’ no tardó con su sarcasmo y comparó a Yahaira con Rossy War.

“Me dijeron que estaba Yahaira en EEG, pero cuando cambié de canal me encontré con Rossy War. No me engañen por favor que estoy viendo Netflix“, señaló.