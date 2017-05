Comparan al ‘Loco’ Vargas con el ‘Zorro Zupe’ por su nuevo look

Juan Manuel Vargas está dando que hablar pero no por su desempeño como futbolista (no juega hace bastante tiempo en Universitario de Deportes), sino por su nuevo look: un estrambótico tinte que ha llamado la atención de todos en Ate.

Tan llamativo es su flamante apariencia que hasta lo están comparando con el ‘Zorro Zupe’, polémico personaje de la farándula al que se le suele ver con peinados alucinantes.

No es la primera vez que algún personaje del medio sorprende con colores claros en el cabello. Ya lo hizo Gino Assereto y, hace poco, Mario Hart también se tiñó las mechas de varios colores. ¿Les gusta, chicas?