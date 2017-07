Compositor peruano la hace linda En Argentina y Chile

El compositor Germán Olaya Nizama; conocido por sus temas ‘Agonía’, ‘Auto viejo’, ‘Me he vuelto a enamorar’ y ‘Lindo tesorito’; se encuentra muy agradecido con los cantantes Dilbert Aguilar y José Luis Arroyo, ‘El Lobo’, porque sus canciones son un éxito no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. “Es un orgullo hermano que mis temas sean tocados por diversas orquestas en Chile y Argentina, me siento orgulloso. Dilbert y El Lobo siempre me piden más canciones y esta vez tengo una sorpresa que será un boom”, refiere el compositor norteño de 52 años.

Olaya también comentó que antes de fin de años se vienen sorpresas con su orquesta ‘Miramar. Los mecánicos de la Cumbia’.