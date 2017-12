Comprarle a la pyme para reconstruir

Hace días, un reporte daba cuenta de la lentitud con la que avanza la reconstrucción. Al observar que aún hay personas sin techo, durmiendo en esteras, y que algunas de las vías que se vieron afectadas siguen exactamente igual, pensamos en todas las oportunidades que nuestras autoridades están dejando pasar debido a su miopía política.

Sucede que en un contexto como el actual, marcado por denuncias de corrupción, un gobierno sin reflejos no puede dinamizar la economía si le da la espalda a la pequeña y a la mediana empresa, que también se vio afectada por El Niño costero. La reconstrucción pudo (y aún hay tiempo) adquirir un doble impacto si nos aliamos a este sector, haciendo que el Estado les compre. La pequeña y la mediana empresa podrían ser extraordinarios proveedores, y con ellos deberían emprenderse las grandes tareas de la reconstrucción y la prevención.

Lo único que hemos hecho es dar a la pyme el bono del buen pagador, lo que en términos prácticos solo reduce el costo de su financiamiento. Es decir, a los emprendedores solo se les ayuda haciendo que los bancos no les cobren ahora, sino más adelante. ¡Qué tal ayuda!

El Estado debe cambiar su enfoque y debe convocar a la pyme como socia estratégica. Entre otras medidas, los procesos de licitación se deben desburocratizar y hacer más horizontales. La pequeña empresa ve la posibilidad de venderle al Estado como algo lejano, o como si se tratase de un proceso titánico, solo al alcance de los grandes grupos.

Primero, porque no existe información clara y disponible que sea entendible al entendimiento de cualquier mortal. Segundo, existe –con justa razón– la creencia de que para hacer negocios con el Estado debes sobornar a alguien: tener algún padrino o dejar un sobre bajo la mesa. Tercero, el Estado no puede tratar a todos sus proveedores por igual. A la pequeña empresa no puede hacerla esperar demasiado para pagarle. Debe, por tanto, reestructurar sus procesos.

Le compramos módulos a una gran empresa que no ha sufrido los estragos de El Niño costero, y luego nos damos cuenta que además son módulos mal hechos y sobrevalorados. ¿Por qué no asociar a pequeñas empresas de carpintería y comprarles a ellos los módulos? ¿El Estado sí puede comprarles a los grandes, pero no a los pequeños? ¿Podemos comprarles a empresas de afuera y no a nuestros propios compatriotas? ¡Cambiemos nuestro enfoque!