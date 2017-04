Con estos memes se burlan de Korina por pedir a PPK que revise su situación migratoria

Tras el pedido que hizo Korina Rivadeneira al presidente Pedro Pablo Kuczynski de tomarse cinco minutos para revisar su situación migratoria, porque supuestamente se está cometiendo un abuso contra ella, de inmediato en Twitter el hashtag #RevisaMiCasoPPK se convirtió en tendencia. Así es, los tuiteros no perdieron el tiempo y en la red social se burlaron de la modelo haciendo pedidos fuera de lugar.

“Le dije paradero baja y me dejó una cuadra más allá #RevisaMiCasoPPK”, “Como y no puedo engordar #RevisaMiCasoPPK”, “Llevo 15 años jugando escondidas y todavía no me encuentran #RevisaMiCasoPPK” “No puede ser que tenga que esperar hasta octubre para la nueva temporada de “The Walking Dead” #RevisaMiCasoPPK”, son algunos de los mensajes que se leen en Twitter.