Con Flavia de lejitos

Sheyla Rojas no se queda dormida en sus laurales. Esta vez al conductora de ‘Estás en todas’ sorprendió al darse a conocer su debut en la actuación con el papel de ‘Wendolin’ en la telenovela ‘Colorina’. “Todas las personas que me quieren y me conocen están disfrutando este papel porque es algo que no me lo esperaba”, comentó Sheyla.

De otro lado, la rubia dejó entrever que no compartiría roles con Flavia Laos pues por ahora prefiere quedarse en la conducción. “Yo no tengo problemas con nadie, estoy enfocada en lo mío y ahora hablar de temas que no son importantes no vale la pena. No esperaba entrar a la actuación, no sé qué pase más adelante pero me gustaría quedarme con la conducción”, acotó.