Con los ojos bien abiertos

El profesor Ricardo ‘Careca’, personaje interpretado por Fernando Armas, contó que teme a que sus compatriotas le jueguen una mala pasada, por ello se llevó a chef’s nacionales, para que cocinen a los seleccionados peruanos.

“Para mi es una tensión el enfrentarme a la selección el país que me vio nacer, no duermo, no como, pero si cobro jajaja. He contratado chef para los seleccionados porque conozco a mis compatriotas, sé cómo son los hijos de patria que son, entonces tengo que cuidar a mi selección. Por precaución estoy llevando mi cocinera de mazamorra, de arroz con leche, mi anticuchera, y hay que tener cuidado que Farfán no se vaya a comer carnes argentinas, ve carne y quiere comer”, señaló el profesor, quien invitó al público a que asistan este 7 y 8 de Octubre al show ‘Mas chistosos que nunca’ en el Centro Cultural Peruano Japonés.