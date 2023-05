Compartir Facebook

¡En defensa de los animales! El juez Walter Huayllani Choquepuma, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial de la Corte de Lima, ha advertido que aquellos que cometan actos de violencia hacia animales domésticos, como perros o gatos, podrían enfrentar una condena de hasta 5 años de prisión.

Atentado contra animales domésticos

Después de recordar los casos de envenenamiento que resultaron en la muerte de varios gatos en un distrito de Lima, el juez Huayllani hizo hincapié en que aquellos que lleven a cabo actos de crueldad hacia los animales domésticos podrían enfrentar una sentencia de hasta tres años de prisión.

“El artículo 206 A contempla dos modalidades, la básica sanciona con pena no mayor de tres años, en cambio la agravada es de tres a cinco años. La relevancia de esta modificación es que al ser una pena que supera los cinco años puede ser efectiva», indicó el juez.

En relación a este tema, el juez destacó que a lo largo de los años se ha incrementado la protección hacia los animales domésticos. Recalcó que se imponen sanciones efectivas a aquellos que los maltratan o causan su muerte.

“Los animales domésticos gozan de una protección especial al formar parte del desarrollo de la sociedad y la ley penal así lo ha entendido”, manifestó.

Tu mascota es un miembro más de la familia, merece protección, no dejes que nadie le haga daño. #DenunciaMaltratoAnimal

Artículo 206-A del Código Penal Peruano. pic.twitter.com/hOx4wTcoD1 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 10, 2019

¿Qué acciones serán señaladas como delito?

Siguiendo esa misma línea, el magistrado explicó que dentro de estos actos crueles se incluyen las lesiones, envenenamiento o discapacidad de los animales. Todo esto es como consecuencia del maltrato que han sufrido.

“Si alguien no le gusta la presencia de gatos o perros simplemente no puede obrar arrojándole veneno o lastimándolos de forma física y directa. Existen otras políticas sanitarias como la esterilización o denunciando estos hechos a las autoridades. Lo que no se puede hacer es decidir por mi propia cuenta y empezar a matar perros, gatos”, indicó.

Además, Huayllani Choquepuma advirtió que si una persona coloca veneno en un área pública y ese producto es ingerido por niños, su situación legal podría volverse aún más grave. Manifestó que podría llegar, incluso, a ser acusado del delito de homicidio.

“Por ejemplo, si yo dejo un bocado de veneno en la puerta de la casa constituye un acto de riesgo que está prohibido. La pena se incrementará si sucede un homicidio pues será acusado por este delito”, finalizó.