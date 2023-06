Compartir Facebook

¡Lo contó todo! Hace 7 años, Al Fondo Hay Sitio llegaría a su final. La popular serie le decía adiós a las pantallas de miles de peruanos que la convirtieron en su favorita durante muchos años. Pero, las historias de los Gonzáles y Maldini no quedarían ahí, ya que el año pasado, continuaron la serie con varios cambios. Uno de los más notorios fue la ausencia de Andrés Wiesse y Nataniel Sánchez, quienes interpretaban a Nicolás y Fernanda de las Casas. Muchos piden su regreso y ahora, la actriz, se confesó en una entrevista con “Choca” Mandros y dejó sorprendido a muchos con sus declaraciones.

¿Nataniel Sánchez regresa a Al Fondo Hay Sitio?

Uno de los regresos más pedidos por los fans de la serie de América Televisión es el de Fernanda de las Casas, personaje interpretado por Nataniel Sánchez. La actriz se encuentra radicando desde hace varios años en España, donde intenta hacerse un nombre en el mundo actoral.

«Tus seguidores todavía deben tener esperanza ¿Qué podría hacer Fernanda en la vida de Nataniel de acá en adelante? ¿Podría o ya queda en el recuerdo?”, preguntó Choca Mandros a la actriz.

Ante la sorpresiva pregunta, Nataniel no tuvo reparos en responder. La recordada “novia de Chucky” reveló que no descarta la posibilidad, ya que “muchas cosas deben coincidir”.

«Uno nunca debe tener la certeza que eso no, lo que pasa es que hay un montón de cosas que tienen que coincidir alrededor. En este momento de mi vida, no tengo pensado volver, sobre todo porque he decidido comenzar de cero aquí con todo lo que eso conlleva», manifestó Nataniel Sánchez en «Estás en todas».

¿Ve la serie?

Consultada sobre que le parece esta nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio, Nataniel Sánchez se sinceró y declaró que no ha tenido la oportunidad. Sin embargo, recordó que, en redes sociales, vio un fragmento y un detalle le llamó la atención.

“La vez pasada vi (la serie) (…) me quedé sorprendida porque ¿la “Teresita” ya tiene un hijo? Eso no me acordaba, pero sí, me sorprendí”, indicó la actriz.