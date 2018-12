Congresista Moisés Mamani se salva hasta próximo año

La Comisión de Ética se pronunció a favor de la suspensión, por 120 días y sin goce de haber, como sanción al congresista Moisés Mamani, pero la aplicación de esta medida podía prolongarse hasta marzo del próximo año, pues no se votaría en el pleno del Congreso, cuya legislatura culmina la próxima semana.

La sanción contra Mamani, por los tocamientos indebidos a una aeromoza en un avión de Latam, se aprobó por unanimidad, sin un voto en contra, pero el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó que este caso no será debatido en el pleno de hoy porque hay otros proyectos de ley en la agenda.

De no incluirse el caso Mamani en los plenos que se puedan convocar hasta el 15 de diciembre, en que se cierra la legislatura, tampoco se aprobará enviar el caso también a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y al Ministerio Público.

CORTAR CABEZA

Conocida la decisión de la Comisión de Ética, Mamani en breves declaraciones afirmó que hay apuro por sancionarlo, incluso cuando aún no tiene el informe completo con el que se le acusa.

“Está muy apurado, parece que me quieren cortar la cabeza lo más rápido posible. Habiendo muchos temas pendientes, y para mí han corrido a 200 [km] por hora”, dijo el fujimorista a la prensa. “Voy a esperar solamente el informe, hasta ahorita no me ha llegado ningún informe”, añadió.

La situación legal de Mamani es complicada, porque hay un enorme sector de bancadas que aprobarían su desafuero del Congreso, tal como lo solicitó una fiscal al Poder Judicial, por considerar que la agresión contra la aeromoza fue un delito común y no fue en cumplimiento de sus actividades.

Ayer se supo que la fiscal del Callao, Jacqueline Pérez, quien recabó la denuncia de la aeromoza de Latam, citó dos veces al fujimorista para escuchar sus descargos, pero este no se presentó.

EL DATO

Mamani ha solicitado que su caso se trate en la Fiscalía de Juliaca, su tierra natal, pero la fiscal Pérez dijo que la víctima y los testigos no residen en esa ciudad.