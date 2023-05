Compartir Facebook

Jacquelyn Revere se había mudado a Nueva York para empezar su nuevo trabajo, pero al enterarse que su madre padecía Alzheimer decidió regresar a cuidarla.

Muchas personas somos capaces de hacer lo posible y hasta lo imposible por ver a nuestros seres queridos sanos y salvos.

Ese es el caso de Jacquelyn Revere, una mujer de 36 años que renunció a su trabajo soñado para dedicarse el tiempo completo a velar por su madre con Alzheimer.

Dejó su empleo para cuidar a su madre con Alzheimer

Jacquelyn nació en Los Ángeles, Estados Unidos y a la edad de 29 años se mudó a Nueva York. Allí logró independizarse y dedicarse al trabajo que tanto anhelada, el cual era ser asistente de redacción de televisión.

Sin embargo, años después recibió una preocupante llamada de un amigo de la familia. Este le indicó que había una fuga de monóxido de carbono en la casa donde su madre cuidaba a la abuela de Jacquelyn, quien padecía demencia desde el 2014.

“Cuando llegué a casa comencé a ver que las cosas no habían ido tan bien con mi madre Lynn y mi abuela Joyce. La hipoteca no se había pagado en dos meses, había comida en mal estado en la cocina y la casa no estaba tan ordenada como la recordaba”, señaló Jacquelyn a un medio de su país.

Tras estudios, determinaron que su madre padecía de Alzheimer, por lo cual Jacquelyn no dudó en renunciar a su empleo mudarse con ella para cuidarla.

“Mudarme a casa para cuidar de mi madre y mi abuela no fue una opción, me necesitaban. Tomé un período de licencia de 21 días y volé a casa de Nueva York a Los Ángeles, y nunca volví, aparte de un viaje para empacar mis cosas”, inidcó.

Ella sentía que había logrado muchas cosas en Nueva York, pero sabía que hacía lo correcto. Así es como Jacquelyn empezó a cuidar de su madre y su abuela, aunque no fue fácil porque su relación con su madre no había sudo muy buena por problemas familiares.

Tiempo después su abuela falleció y Jacquelyn alquiló 2 habitaciones en la casa para sustentar los gastos. Esto fue así hasta la lamentable muerte de su madre en el 2022.

Desde ese momento Jacquelyn se dispuso a ayudar a cuidadores que están pasando por la misma situación que ella en algún momento vivió.