Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Muchos usuarios a la diferencia de edad entre Connie Chaparro y su pareja muchos, por lo cual la actriz no dudó en pronunciarse.

La actriz Connie Chaparro y su pareja Sergio Galliani se llevan 16 años de diferencia, esto ha causado diversas opiniones entre los usuarios. Muchos critican la gran diferencia de edad entre ambos, mientras que otros tienen dudas acerca de su relación.

Ante esto, la actriz ha decidido pronunciarse mediante sus redes sociales y envió un contundente mensaje a los detractores de su relación.

¿Qué dijo Connie Chaparro?

La actriz de 40 años compartió un video en redes sociales en donde recolecta varias fotos junto a su pareja, el actor de 56 años. El video muestra fotos de ellos con el paso de los años y como se relación se ha mantenido sólida. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que Connie dejó en la publicación, donde se refiere a las críticas recibidas.

“Siempre me preguntan, qué cuántos años nos llevamos, acá se los muestro. Nuestro amor fue intenso desde el día 1 de estar juntos y sin medias tintas. Somos muy felices”, empezó escribiendo Connie en el romántico post.

Mira también: ¡Desde México! Karol Sevilla de ‘Soy Luna’, es la invitada especial en el circo de la Chola Chabuca

Además, dejó en claro que la diferencia de edad no influye de forma negativa en su relación, pues a pesar de la edad de Sergio ellos se complementan muy bien. La actriz deja ver que su relación fluye muy bien y ambos tienen los mismos objetivos en común.

“La gente me pregunta, ¿es complicado estar con un hombre mayor? Yo les respondo, es complicado los miedos que tenemos en la cabeza y las ganas de siempre manejarlo todo. Es complicado estar con alguien que no está seguro de lo que quiere o que no tiene los mismos objetivos que tú. O quizá es complicado estar con un hombre machista y mentiroso, eso sí es complicado”, expresó.

Mira también: Milena Zárate niega haber tenido alguna relación con Maicelo: “No es un hombre que se compromete”

Por último, Connie decidió mandar un mensaje a quienes critican la diferencia de edad de su pareja y les recomendó vivir sin prejuicios.

“Yo solo les digo vivan intensamente y estén con quien los ame con todo y sin miedo. Vivan su vida y sigan su instinto y dejemos de juzgar a los demás. La vida es una y vuela rápido… trata de disfrutarla cada día”, finalizó.